Dénis Martins foi o melhor jovem da 2ª Liga em outubro e novembro

Dénis Martins arrebatou o galardão de melhor jovem da 2ª Liga nos meses de outubro e novembro, nomeação levada a cabo pelo Sindicato de Jogadores.





O central do Vilafranquense reuniu 20,24% votos, superiorizando-se a Rui Silva (Leixões), com 13,97% votos, e a Daniel Figueira (Estoril), com 10,38% a votarem no jogador canarinho.Dénis regressou esta temporada a Vila Franca de Xira onde já havia atuado nas épocas 2016/17 e 2017/18. Na presente época, o defesa de 22 anos soma 13 presenças e dois golos apontados.