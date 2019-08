Dénis Martins regressa a uma casa bem conhecida

O central Dénis Martins (ex- V. Guimarães B) vai ser jogador do Vilafranquense nas próximas duas temporadas e para a semana já se treina no Cevadeiro às ordens de Filipe Moreira. Trata-se de um regresso ao clube ribatejano, pois o jovem já representou o emblema de Vila Franca de Xira entre 2016 e 2018 (fez 40 jogos oficiais e apontou três golos). Além de Dénis Martins, o ponta-de-lança Tarcísio Martins (ex-Náutico) também assinou por duas temporadas. Entretanto, Kássio e Polidoro já são opções para a primeira jornada, uma vez que os respetivos certificados internacionais deram entrada.





Refira-se que hoje os ribatejanos deslocam-se à Amora para mais um jogo de preparação, com início às 17h30.