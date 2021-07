Deyvison vai ser jogador do Vilafranquense, sabe Record. O defesa-central brasileiro, de 32 anos, representou o Ethnikos Achnas, da 1ª divisão do Chipre, nas duas últimas épocas e agora vai regressar a Portugal para defender as cores do emblema ribatejano. No nosso país, o jogador canarinho já vestiu as camisolas de Tondela, Marítimo e Arouca.





A SAD do Vilafranquense está a procurar oferecer maior experiência ao plantel, que tem a estreia oficial em 2021/22 marcada para o dia 25 (17h30), frente ao Arouca, na 1ª fase da Allianz Cup.No centro da defesa, Deyvison irá ter a concorrência de Prince Mendy (ex-Laval) e Bruno Rafael (ex-BC Branco).