Terça-feira foi dia de testes físicos e exames médicos no Vilafranquense, à imagem do que já sucedera na segunda-feira.Para amanhã, quarta-feira, está reservado o primeiro treino da temporada no Campo do Cevadeiro com Rui Borges ao leme, técnico que rende Filipe Gouveia no banco da formação de Vila Franca de Xira.O primeiro jogo-treino agendado é com o Sporting, em Alcochete, a 6 de julho, à porta fechada.