Dínamo Kiev cede Nikita Korzun

O Vilafranquense assegurou a contratação do médio bielorrusso Nikita Korzun.





O jogador, de 24 anos, assina por uma época por empréstimo do Dínamo Kiev, num negócio que inclui opção de compra. Korzun, formado no Dínamo Minsk, esteve na última época cedido aos sauditas do Al Fateh.