O central Diney está a caminho do Vilafranquense. Aos 24 anos, o internacional por Cabo Verde estava no Estoril e deve rumar a Vila Franca de Xira. Um reforço de peso para o técnico, Filipe Moreira, já que Diney tem 20 jogos na 1ª Liga (com a camisola do Marítimo) e 42 na 2ª Liga (entre Marítimo B e Estoril).





Os canarinhos preparam-se para ceder também o defesa-esquerda Mateus Muller, de 23 anos. Ao queapurou, os responsáveis estãi a tentar junto do FC Porto a cedência de Alan Bidi, cobiçado também na Turquia.