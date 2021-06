Diogo Coelho vai cumprir a primeira experiência da carreira fora de Portugal. O central português, de 27 anos, foi oficializado nos turcos do Kocaelispor, recém-promovidos ao segundo escalão do futebol daquele país.





Em 2020/21, o defesa alinhou no Vilafranquense e até capitaneou os ribatejanos na maior parte das partidas. Cumpriu 35 jogos oficiais e apontou ainda dois golos.Natural da Madeira, Diogo Coelho cumpriu grande parte da carreira ao serviço do Nacional, clube do qual se desvinculou em 2020, precisamente para assinar pelo Vilafranquense.