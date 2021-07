Diogo Izata na despedida: «Cinco anos a carregar ao peito o maior do Ribatejo»

Diogo Izata findou contrato com o Vilafranquense e vai agora ter a primeira experiência no estrangeiro, ao serviço dos romenos do Gaz Metan. Nas redes sociais, o ex-capitão dos ribatejanos deixou uma mensagem de despedida.



"Foram cinco anos, cinco temporadas a carregar ao peito o maior do Ribatejo, clube que me acolheu com grande carinho do primeiro ao último dia, que me fez crescer muito em vários aspetos tanto dentro como fora do campo e não terei palavras para conseguir agradecer num simples texto. Será sempre um clube especial no meu coração depois de tudo o que vivi enquanto o representei. Quero deixar uma palavra de agradecimento aos Piranhas do Tejo que tudo fizeram e sempre foram carinhosos para comigo durante todo o meu percurso nos bons e maus momentos. Está na hora de fechar um ciclo e abraçar um novo projeto com novos desafios. Aproveito também para deixar um abraço a todos os simpatizantes. Muito obrigado", descreveu o médio português, de 24 anos, que chegou a Vila Franca de Xira em 2016 para jogar no Campeonato de Portugal.