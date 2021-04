Diogo Izata testou positivo à Covid-19 e já não esteve entre os convocados do Vilafranquense para o jogo de sexta-feira com o Leixões. Os ribatejanos apresentaram apenas oito jogadores no banco de suplentes junto ao treinador Carlos Pinto, numa partida em que perderam (0-2).





O médio-defensivo encontra-se assintomático e vai falhar a deslocação a Arouca, no próximo domingo. Diogo Izata, de 24 anos, já foi utilizado em 27 jogos na presente edição da Liga Sabseg e é dos jogadores mais solicitados do plantel do clube de Vila Franca de Xira.