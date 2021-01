Diogo Pinto e Gonçalo Santos são opções frente ao Benfica B

Os últimos reforços do Vilafranquense constituem opção para o embate com o Benfica B agendado para este domingo a partir das 11h15 no Municipal de Rio Maior. Os certificados internacionais de Diogo Pinto (ex-Ascoli) e Gonçalo Santos (ex-Ethnikos Achnas) chegaram a tempo e estão disponíveis para serem utilizados por João Tralhão. "Vamos disputar o jogo como todos nesta nossa caminhada. Com uma mentalidade vencedora. Queremos continuar a crescer enquanto equipa e aumentar a eficácia das nossas ações. Apesar do Benfica B ser uma equipa muito forte e recheada de talentos, vamos entrar com a ambição de fazer um jogo competente que nos permita conquistar os três pontos", vincou o treinador, de 40 anos, que reencontra a anterior equipa.





Além dos dois médios, os ribatejanos foram ao mercado e contrataram ainda Evandro Brandão (ex-Maccabi Petah Tikva) e Nuno Rodrigues (ex-Arouca). Filipe Oliveira é a única saída confirmada, rumando à Polónia para alinhar pelo Korona Kielce.