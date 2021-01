Diogo Pinto está prestes a reforçar o Vilafranquense até ao final da época, segundo Record apurou. O médio português, de 21 anos, chegará a Vila Franca de Xira por empréstimo dos italianos do Ascoli, clube para o qual se transferiu em 2019.





O facto de voltar a trabalhar com o técnico João Tralhão, por quem foi orientado na formação do Benfica, cativou o jovem, que cumpriu a primeira parte de 2020/21 no Potenza.