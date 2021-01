Diogo Pinto foi orientado na formação do Benfica por João Tralhão, técnico que agora reencontra em Vila Franca de Xira. O médio português que chega por empréstimo do Ascoli até final da temporada falou sobre essa relação. "O míster sabe o que pode esperar de mim. Pelo menos sabe que sou um profissional exemplar. Isso é o mais importante", reiterou na apresentação pelo novo emblema.





Diogo Pinto junta-se aos também novos recrutas neste mercado de inverno Evandro Brandão, Nuno Rodrigues e Gonçalo Santos, garantindo que "este é o passo certo" a nível pessoal. "No futebol, tal como na vida, há que enfrentar a mudança com positivismo e com vontade de demonstrar diariamente que somos capazes. Encaro este passo como mais uma etapa. Já estou habituado às mudanças. Considero até que elas me fazem muito bem", sublinhou o agora camisola 10 dos ribatejanos.