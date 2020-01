A espera de quase três semanas terminou e o central Dirceu e o médio André Ceitil já podem ser opção para o treinador Filipe Moreira com vista à partida da 19ª jornada, da 2ª Liga portuguesa.





Um problema burocrático impedia a inscrição de ambos os futebolistas desde o dia em que foram anunciados , a 9 de janeiro, tendo sido ambos inscritos apenas ontem, 27 de janeiro.O central francês Sparagna, ex-Boavista, é agora o único jogador do plantel que ainda aguarda pela luz verde para ser inscrito na Liga Portuguesa de Futebol Profissional, algo que deverá acontecer até ao jogo com o Benfica B, agendado para domingo às 15 horas.Recorde-se que Filipe Moreira estreou Kady Malinowski e Rafael Furlan no último domingo, no embate com o Feirense que terminou um 1-1