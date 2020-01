Dirceu e André Ceitil reforçam Vilafranquense até junho de 2021

O Vilafranquense apresentou esta quinta-feira oficialmente mais dois reforços, depois de já terem sido confirmados Furlan (ex-Farense) e Kady Malinowski (ex-Estoril). Desta feita, Dirceu e André Ceitil assinam contrato até junho de 2021.





O central brasileiro de 32 anos deixou o Londrina para assinar por nova equipa portuguesa depois de já ter representado o Marítimo. "Gostei muito de ter estado por cá, deixei muitos amigos na Madeira e esta oportunidade que o Vilafranquense me está a dar representa bastante para mim. Vou dar o meu melhor e contribuir para que o Vilafranquense consiga os seus objetivos", vincou o experiente jogador.Já o médio-defensivo André Ceitil, ex-Universitatea Cluj, falou das raízes em Vila Franca de Xira. "Representar o Vilafranquense é especial, um sonho tornado realidade. Vila Franca de Xira é a cidade onde cresci, onde ainda tenho família por parte do meu pai. Nutro por esta cidade muito carinho. É de facto muito especial poder representar este clube", declarou o jogador de 24 anos em declarações transcritas no Facebook do clube.