Direção do Aves assume conversas com o Vilafranquense

A direção do Aves reagiu esta sexta-feira às notícias sobre uma eventual parceria com o Vilafranquense já a partir da próxima época, informação que Record detalhou na sua edição mais recente. O emblema nortenho assumiu a existência de conversas, mas frisou que qualquer decisão passará sempre pelos sócios."A Direção do Clube tem recentemente conversado com os representantes da União Desportiva Vilafranquense Futebol SAD, que como é público, procura um novo local para continuar a desenvolver a sua atividade desportiva. Certos de que, nenhuma solução será implementada sem a validação dos associados, informamos que, com a maior brevidade possível, toda a informação será disponibilizada", pode ler-se no comunicado publicado no Facebook do clube, apontando depois à realização, brevemente de uma Assembleia Geral."No seguimento do impedimento de inscrições de novos atletas na modalidade de futebol no Clube Desportivo das Aves e CDAves 1930, punição que decorre já há duas épocas, a Direção do Clube tem encetado esforços para encontrar soluções para o problema.Neste sentido, das diferentes iniciativas levadas a cabo até ao momento, a Direção do Clube tem recentemente conversado com os representantes da União Desportiva Vilafranquense Futebol SAD, que como é público, procura um novo local para continuar a desenvolver a sua atividade desportiva.Certos de que, nenhuma solução será implementada sem a validação dos associados, informamos que, com a maior brevidade possível, toda a informação será disponibilizada.Os sócios do Clube Desportivo das Aves são soberanos sobre os destinos do Clube e a sua vontade será sempre exprimida em Assembleia Geral, como aliás, os estatutos assim o obrigam."