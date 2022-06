Diretor-geral Luís de Sousa apontado a desempenhar funções no Saint-Étienne

Luís de Sousa é apontado em França a um cargo dirigente, segundo avança o jornal gaulês 'L'Est Éclair'. O diretor-geral luso-francês da SAD Vilafranquense tem vasta experiência em França onde representou vários clubes como Troyes, Marselha, Arles-Avignon e Créteil-Lusitanos.Segundo a mesma fonte, Sousa poderá rumar ao histórico Saint-Étienne, clube recém-despromovido ao segundo escalão do futebol francês. No emblema 10 vezes campeão gaulês exerceria funções vocacionadas com a contratação de jogadores, algo a que está familiarizado em Vila Franca de Xira.O dirigente, de 48 anos, chegou aos ribatejanos há quase um ano , em julho de 2021, para render no cargo Rodolfo Frutuoso.Contudo, segundosabe, Luís de Sousa já prepara a nova temporada do Vilafranquense há várias semanas e irá manter-se nas mesmas funções em consonância com a estrutura da SAD.