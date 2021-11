Douglas Oliveira despede-se do Flamengo: «Estou a viver o sonho de viver na Europa»

O nutricionista Douglas Oliveira despediu-se publicamente do Flamengo para abraçar o novo desafio no Vilafranquense . Na mensagem publicada nas redes sociais, o profissional brasileiro agradeceu às pessoas que o ajudaram na caminhada e em especial a Lucas Albuquerque, com quem voltará a trabalhar, agora em Vila Franca de Xira."O Lucas Albuquerque é uma pessoa que fez o meu Mundo crescer, levou-me a um lugar completamente novo que eu nunca tinha imaginado atingir e alcançar. Graças a ti estou a viver o meu sonho de viver na Europa e procurar coisas melhores para mim e para a minha família. Existem muitas outras pessoas às quais devo agradecer, pessoas que tornaram a caminhada possível mas agradeço também às pessoas que a dificultaram porque com isso me fortaleci-me e hoje sinto-me seguro do profissional que sou. Agora sigo aqui, do outro lado do oceano, torcendo e vibrando pelos amigos e por esse clube [Flamengo] que em tantos momentos me fez feliz. Saudações Rubronegras", reiterou através da conta pessoal de Instagram.