Edson Farias é reforço do Vilafranquense

Edson Farias vai reforçar o Vilafranquense. O lateral-direito já assinou com os ribatejanos, rubricando um contrato válido por uma temporada, apurouDepois de uma época ao serviço do Penafiel, Edson Farias mantém-se na Liga Sabseg, mas desta feita ao serviço do emblema de Vila Franca de Xira.Na última temporada, Edson Farias foi uma das figuras dos durienses e um dos laterais em maior evidência na competição. Fez cinco golos em 35 jogos realizados em todas as provas e foi até eleito o melhor defesa no mês de abril no que ao campeonato diz respeito.