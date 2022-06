Edu Machado agradece época no Vilafranquense: «O sentimento é de dever cumprido»

Em 2021/22, Edu Machado somou 23 encontros oficiais disputados.

Edu Machado não vai ver o contrato renovado com o Vilafranquense e irá prosseguir a carreira noutras paragens. O lateral-direito que chegou em 2021 a Vila Franca de Xira foi escolha regular de Filipe Gouveia na equipa e despede-se agora "com sentimento de dever cumprido"."Mais uma época que termina, e o sentimento é de dever cumprido. Quero agradecer aos meus colegas de equipa pela forma como me receberam/trataram e pelo que conseguimos alcançar esta época. Fomos a verdadeira UNIÃO. Um agradecimento à equipa técnica, equipa médica, direção e a todo o staff pois foram cruciais para que os objetivos propostos pudessem ser alcançados. Por fim, agradecer aos adeptos que foram inexcedíveis ao longo de toda a época no apoio à equipa. Um capítulo que se fecha, e no qual me sinto orgulhoso. Obrigado União Desportiva Vilafranquense pela oportunidade, foi uma honra vestir esta camisola", reiterou o jogador português, de 32 anos, através das redes sociais.