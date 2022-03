Elias Albarello vai deixar a presidência da SAD

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Elias Barquete Albarello vai deixar a presidência da SAD do Vilafranquense, segundoapurou. A saída acontece por problemas pessoais e familiares.Albarello foi confirmado como representante máximo na sociedade do emblema de Vila Franca de Xira a 14 de dezembro , sucedendo a Osvaldo Voges. Apenas dois meses e meio depois, a SAD detida por Rubens Takano Parreira desde 2020 terá de voltar a mudar a liderança e de forma forçada.O Vilafranquense ocupa atualmente o 12º lugar na Liga Sabseg, com 29 pontos conquistados em 24 jornadas.