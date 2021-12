Elias Barquete Albarello é o novo presidente da SAD

O Vilafranquense tem um novo presidente da SAD. Osvaldo Voges deixa a liderança da sociedade, como Record adiantou, e para o seu lugar entra Elias Barquete Albarello, que até janeiro de 2021 foi diretor financeiro do São Paulo, emblema da 1ª Divisão do futebol brasileiro, depois de ter iniciado o mandato em 2017.Albarello conta com um vasto currículo em empresas brasileiras. É formado em Engenharia Mecânica e de Produção na FEI, pós-graduado em Administração e Finanças na Fundação Getúlio Vargas (FGV), tem um MBA em Gestão Financeira e Risco na Universidade de São Paulo, um Mestrado em Administração na PUC-SP e tem um doutouramento em Planeamento Energético pela Unicamp. É atualmente professor de Finanças na Universidade Mackenzie.Em comunicado, os ribatejanos agradecem a contribuição de Voges que assumiu funções em maio de 2020."A União Desportiva Vilafranquense SAD sublinha a importância do trabalho desenvolvido nos últimos anos, sob a liderança de Osvaldo Voges para o resgate da credibilidade do clube na comunidade, a construção de uma estrutura adequada ao desenvolvimento desportivo e o esforço concretizado na afirmação da competitividade das equipas, num quadro de grande dificuldade imposta pela impossibilidade de competir no Campo do Cevadeiro, em Vila Franca de Xira, por não preencher as requisitos definidos pela Liga Portugal para a Liga SABSEG. Depois do trabalho de estruturação do clube para o patamar competitivo em que representa a cidade e o concelho de Vila Franca de Xira, importa solucionar a questão do estádio que tem introduzido dificuldades na ligação dos sócios e adeptos às equipas, com evidentes impactos desportivos e financeiros. A União Desportiva Vilafranquense SAD agradece o trabalho desenvolvido por Osvaldo Voges, desejando-lhe as maiores felicidades, e dá as boas-vindas ao novo Presidente, Elias Barquete Albarello", pode ler-se.