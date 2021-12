O brasileiro Elias Barquete Albarello foi ontem anunciado pelo Vilafranquense como sucessor do compatriota Osvaldo Vogues na presidência da SAD. O ex-diretor financeiro do São Paulo já está no Cevadeiro a conhecer os cantos à casa e assistiu à vitória sobre o FC Porto B, em Rio Maior, sendo que a transição na liderança da SAD ficará concluída até final do ano.