Empate sem golos frente ao 1.º Dezembro em jogo de preparação

O Vilafranquense, que na temporada 2019/2020 se estreia na 2.ª Liga portuguesa, empatou esta quarta-feira 0-0 com o 1.º Dezembro, do Campeonato de Portugal, em jogo de preparação.No Campo do Cevadeiro, o técnico Filipe Moreira, que apostou num onze composto por Rodrigo, Marco Grilo, Célio, Polidoro, Kassio, China, Rafa, Pepo, Pedró, Tocantis e Leandro Silva, não viu a sua equipa superiorizar-se à formação do terceiro escalão.Depois dos primeiros testes diante da equipa de sub-19 do clube e do clube da linha de Sintra, os vice-campeões do Campeonato de Portugal têm agendadas outras duas partidas frente ao Real Massamá, em 20 de julho, e Pinhalnovense, em 31.O Vilafranquense inicia a 2.ª Liga com uma visita ao Feirense, clube despromovido da Liga principal.