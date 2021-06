Empréstimo para obras no Campo do Cevadeiro aprovado em reunião de câmara

A reunião ordinária da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira serviu esta quarta-feira para aprovar a contratação de um empréstimo de 2,65 milhões de euros com vista à requalificação do Campo do Cevadeiro, recinto que está na posse da autarquia apesar do utilizador habitual ser a União Desportiva Vilafranquense. Todas as forças políticas votaram a favor da realização do mesmo à exceção do Bloco de Esquerda, que votou contra, mas sem efeitos práticos.





Recorde-se que a formação vilafranquense subiu à Segunda Liga, de forma inédita, em 2019, e desde então tem utilizado o Estádio Municipal de Rio Maior como casa emprestada para realizar os jogos na condição de visitada.