Ença Fati recusa renovação

Ença Fati vai deixar o Vilafranquense. O extremo, de 28 anos, estava em final de contrato e, segundo apurou o nosso jornal, não aceitou a proposta de renovação do clube ribatejano. Em 2021/22, o guineense realizou 32 jogos e apontou 5 golos na 2ª liga, tendo efetuado duas assistências. Todavia, esta não é a única saída com que o novo treinador Rui Borges terá de lidar, pois Edu Machado optou por dar um novo rumo à carreira.





Na época transata, o lateral direito, de 32 anos, participou em 23 jogos e fez quatro assistências. Ricardo Dias (ex-Académica) é o único reforço até ao momento.