Equatoriano John Mercado vai reforçar o Vilafranquense

John Mercado vai reforçar o Vilafranquense, segundo avança o 'Globo Esporte'. O rescisão do avançado equatoriano já é oficial e o jogador, de apenas 20 anos, vai rumar a Portugal para alinhar na Liga Sabseg.O jovem dianteiro pertencia aos quadros dos brasileiros do Athletico Paranaense onde chegou em 2020 proveniente do Panamá SC, clube do país-natal. Ao serviço do emblema do Paraná, cumpriu apenas dois jogos oficiais na principal equipa.Sem espaço, rumou em 2022 ao CSA. Alinhou em nove partidas, todas como suplentes utilizado.A viagem para Portugal ocorrerá nos próximos dias para rubricar vínculo com a equipa de Vila Franca de Xira. Será o quarto reforço em janeiro para o técnico Rui Borges, depois do lateral Bruno Silva e do extremo Mamadou Diallo, ambos sem clube, e do médio João Amorim (ex-Brasov).