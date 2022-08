Equipa B já não avança esta temporada

A equipa do B do Vilafranquense já não irá ser criada esta temporada, como havia sido anunciado. Em comunicado, o departamento de formação dos ribatejanos adiantou que "foi decidido pelo seu Conselho de Administração suspender o projeto por não ser o momento ideal para o seu lançamento".





O Vilafranquense iria atuar na 3ª Divisão da AF Lisboa em 2022/23.O Departamento de Futebol de Formação da União Desportiva Vilafranquense Futebol SAD, informa que foi tomada a decisão por parte do Conselho de Administração da União Desportiva Vilafranquense Futebol SAD da desistência da criação da equipa B seniores inscrita na Associação de Futebol de Lisboa - AFL.

As condições logísticas e financeiras foram criadas, regresso de jogadores com passagem na formação foi garantido, equipa técnica contratada, no entanto face a atual conjuntura desportiva da União Desportiva Vilafranquense Futebol SAD, foi decidido pelo seu Conselho de Administração suspender o projeto por não ser o momento ideal para o seu lançamento.

Reiteramos publicamente o nosso pedido de desculpas a todos os envolvidos neste processo, essencialmente os atletas e treinadores que merecem o respeito de todos pela sua dedicação e empenho desde a primeira hora.

O departamento de formação da União Desportiva Vilafranquense Futebol SAD irá continuar a desenvolver o seu Plano Estratégico de desenvolvimento sustentado, com o reforço da comunicação, das parcerias com a manutenção das equipas de competição dos sub19 a sub10, com a refundação da Academia Vilfranquense, com o objetivo de criação de melhores condições para os nossos atletas, para os nossos treinadores, para os nossos adeptos, com a melhoria da nossa capacidade de competição, a manutenção dos processos de certificação como Entidade Formadora reconhecida pela Federação Portuguesa de Futebol – FPF.

A bem do sucesso é necessário clarividência, estratégia, liderança e profissionalismo, contamos com todos.