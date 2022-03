Eric Veiga chamado à seleção do Luxemburgo

Eric Veiga voltou a ser chamado à seleção do Luxemburgo. O lateral-esquerdo, de 25 anos, foi convocado pelo técnico Christopher Martins para o duplo compromisso particular dos luxemburgueses com a Irlanda do Norte (25 de março) e Bósnia (29).Veiga soma seis internacionalizações pelo Luxemburgo tendo sido a última em setembro, no particular frente ao Catar (1-1).O jogador que chegou ao Vilafranquense na temporada transata conta 18 presenças oficiais em 2021/22.