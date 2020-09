Eric Veiga convocado pela seleção do Luxemburgo falha embate da Taça de Portugal

Eric Veiga integra os convocados da seleção do Luxemburgo que se prepara para um triplo compromisso já em outubro. O reforço do Vilafranquense para 2020/21, ex-Aves, falha assim, pelo menos, o embate da Taça de Portugal que irá opôr a formação de Quim Machado ao Vidago, agendada para o Campo João de Oliveira, no dia 11 de outrobro.





A equipa luxemburguesa defronta a congérene do Liechtenstein, a 7 de outubro. Mais tarde, a 10 e 13 do mesmo mês, medirá forças com o Chipre e Montenegro, respetivamente, ambos os embates a contar para a Liga das Nações.Veiga, de 23 anos, conta duas internacionalizações pela principal seleção do Luxemburgo, tendo também cidadania portuguesa. Ao serviço da equipa de Vila Franca de Xira, o defesa soma já três presenças oficiais.Recorde-se que o Vilafranquense tem jogo marcado diante do FC Porto B no domingo, em Gaia, a contar para a quinta jornada da Segunda Liga. A sexta ronda acontecerá apenas a 18 de outubro, no terreno do Sp. Covilhã.