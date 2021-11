Eric Veiga, Jaquité e Simão Júnior chamados às seleções

As competições nacionais - desta vez com a 2ª Liga incluída - param a partir de segunda-feira para novo compromisso internacional de seleções e há três jogadores do Vilafranquense que rumam aos respetivos países como foi habitual nas anteriores paragens esta temporada.Eric Veiga foi convocado pela seleção do Luxemburgo para os derradeiros dois encontros de qualificação para o Campeonato do Mundo do qual o país do Grão Ducado já está arredado. Os jogos acontecem a 11 de novembro, com o Azerbaijão, e a no dia 14, frente à República da Irlanda.Já a Guiné-Bissau chamou o central Simão Júnior e o médio João Jaquité. Os djurtus defrontam a Guiné-Conacri a 12 de novembro e, três dias depois, recebem o Sudão.