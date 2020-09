Eric Veiga reforça lado esquerdo da defesa do Vilafranquense

O Vilafranquense oficializou esta quarta-feira a contratação de Eric Veiga, lateral-esquerdo internacional pelo Luxemburgo, de 23 anos. O jogador que assina até junho de 2021 terá a concorrência de Vítor Bruno pelo lugar.





O ex-Aves sublinhou estar "muito agrado que recebi o convite da UD Vilafranquense". "Após o contacto fiquei logo com a sensação que seria esse o melhor caminho a seguir. O Vilafranquense tem um bom projeto e é sempre bom estar num clube da Segunda Liga", reiterou, apontando a "festejar todos juntos no fim". "O grupo é bastante animado, também no treino existe um bom ambiente. O treino foi bastante intenso. Vejo muita qualidade nesta equipa", afirmou ainda Eric Veiga, formado no Eintracht Brunswick e Bayer Leverkusen.Além de Veiga, o Vilafranquense oficializou também as contratações de Bruno Ferreira (Gil Vicente), Marcos Vinícius (Chapecoense), Diogo Coelho (Nacional), Vítor Bruno (Leixões), Leo Cordeiro (Lusitânia Lourosa), Vitinho (Cova da Piedade), Gabriel Honório (Santa Rita), Rodrigo Rodrigues (Paraná), André Claro (Leixões) e Carlos Fortes (Ittihad Tanger). Leandro Antunes, que regressa do empréstimo ao Marinhense, assim como o ex-júnior André Dias também farão parte do plantel em 2020/21.