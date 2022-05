Eric Veiga: «Tenho pena de só ter feito um jogo no Cevadeiro, deu para sentir o que é jogar mesmo em casa»

Eric Veiga cumpriu a segunda temporada com a camisola do Vilafranquense. O lateral-esquerdo explicou o porquê de sentir que tudo no emblema de Vila Franca de Xira "é especial"."Claro, as pessoas, os adeptos, tudo é especial. Sinto, claramente, uma grande paixão entre os adeptos e o clube. Tenho pena de, neste momento, só ter feito um jogo no Cevadeiro, que foi para a Taça de Portugal. Deu para sentir o que é jogar mesmo em casa. Esperámos ter sempre o apoio dos nossos adeptos", reiterou em declarações aos meios de comunicação dos ribatejanos.O internacional luxemburguês, de 25 anos, analisou também a permanência alcançada pela equipa de Filipe Gouveia, antecipando desde o princípio a qualidade do grupo."Desde o início da época que sabíamos que tínhamos um bom plantel. A equipa era toda nova e aquilo depois também demora sempre um tempo a consolidar alguns processos. Faltava só encontrarmo-nos dentro de campo. As ideias do mister ajudaram e deu tudo certo nas quatro linhas", reiterou o jogador que cumpriu 20 presenças oficiais em 2021/22, superando as 17 da época transata.O subcapitão do Vilafranquense frisou que pretende trabalhar para estar na Liga das Nações. "O Luxemburgo deu-me a oportunidade de me estrear nas qualificações para o Mundial. Também entrei cinco ou seis minutos contra Portugal, num jogo no Algarve. Mas entre Portugal e Luxemburgo, escolhia, claramente, o Luxemburgo. Foram eles que me deram a oportunidade de mostrar o meu futebol ao Mundo", disse Veiga.