Eric Veiga vai parar 6 meses

Eric Veiga lesionou-se e vai parar cerca de seis meses. O lateral-esquerdo do Vilafranquense, de 26 nos, lesionou-se no decorrer de um treino na semana passada, já realizou exames complementares e tudo indica que enfrentará paragem longa devido a uma rotura do ligamento do joelho esquerdo. Por esta razão, o internacional do Luxemburgo já não foi opção na receção ao Sp. Covilhã.No leque de indisponíveis para o treinador Ricardo Chéu continuam os guarda-redes Fábio Duarte e Lucas Moura, o avançado Nathan Bizet e o médio Júnior Franco, que nem chegou a ser inscrito, devido a lesão grave.Por outro lado, o médio Luís Silva vai regressar após ter cumprido dois jogos de castigo e Edson Farias já atuou 10 minutos no último desafio.