Eurico Gomes é o novo diretor financeiro do Vilafranquense. O antigo secretário- técnico do Sporting estava afastado do futebol e é a nova adição na estrutura da SAD ribatejana liderada por Henrique Sereno.





Eurico Gomes sucede no cargo a Bruno Vicente que saiu do clube nos últimos dias depois de ter sido anunciado em setembro do ano passado para o cargo de diretor-desportivo.