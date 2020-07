Eurico Gomes foi oficializado na estrutura do Vilafranquense este sábado, à imagem do que Record já havia adiantado. O novo diretor-administrativo da SAD ribatejana deixou expressa a vontade de abraçar este novo desafio no futebol.





"Só tenho a agradecer esta extraordinária oportunidade para integrar um projeto em que acredito e, tenho a certeza, será uma mais valia para a cidade de Vila Franca de Xira e, também, sem dúvida nenhuma, para o futebol português", pode ler-se nas declarações citadas no Facebook do emblema de Vila Franca de Xira deste antigo diretor-técnico do Sporting.