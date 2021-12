Evandro Brandão anuncia rescisão "por justa causa" com o Vilafranquense

Evandro Brandão anunciou que é a partir desta quarta-feira um jogador livre, desvinculando-se "por justa causa" do Vilafranquense. O internacional angolano, de 30 anos, cumpriu seis jogos oficiais esta temporada pelos ribatejanos e garantiu que estava "afastado do plantel"."Venho por este meio informar que sou, a partir deste momento, um jogador livre no mercado, após me ver forçado a rescindir, por justa causa, o contrato de trabalho que me vinculava à União Desportiva Vilafranquense, Futebol SAD. São já muitos anos de carreira enquanto profissional, e orgulho-me de ter sempre dado tudo pelas instituições que representei, independentemente das circunstâncias. Sou fiel aos meus princípios e remeto mais detalhes para o momento oportuno. Agora, quero deixar claro que mesmo afastado do plantel e daquilo que mais gosto de fazer, mantive a forma física, treinando todos os dias à mais alta intensidade. Estou pronto para agarrar um novo desafio e motivado como o miúdo de 18 anos que acabou de chegar ao mundo profissional. Vemo-nos em breve", referiu o jogador numa mensagem partilhada na conta de Facebook.O avançado tinha contrato válido com o Vilafranquense até ao final da temporada. Evandro Brandão havia chegado a Vila Franca de Xira em janeiro de 2021 e na época transata apontou quatro golos em 12 encontros oficiais.