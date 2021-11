Evandro Brandão está a negociar a rescisão

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O avançado Evandro Brandão vai deixar o Vilafranquense, segundoapurou. O clube ribatejano está a negociar a rescisão com o avançado que tem vínculo contratual até final da presente temporada.O internacional angolano, de 30 anos, tem sido pouco utilizado em 2021/2022. Esteve apenas 264 minutos em campo em seis partidas e o último jogo em que foi utilizado sucedeu frente ao Rio Ave a dia 10 de outubro, onde esteve apenas quatro minutos em campo. Evandro Brandão chegou ao clube ribatejano a meio da temporada passada e participou em 12 jogos - apontando quatro golos - em 2020/21. Esta época, Nenê tem sido titular absoluto na posição mais adiantada do terreno e foram contratados ainda Bizet e Balla Sangaré para a posição.Já é garantido que o Vilafranquense vai reduzir o plantel, na reabertura de mercado, neste momento conta com 30 jogadores. O 31º é, por agora, André Ceitil. O médio encontra-se em recuperação de intervenção cirúrgica e que vai ser inscrito em janeiro.