Ex-juniores André Dias e Bruno Teixeira rendidos: «Uma equipa profissional é outra dimensão»

Há dois ex-juniores do Vilafranquense que tentam convencer o treinador Quim Machado a incluí-los no plantel ribatejano: o André Dias e Bruno Teixeira. Depois de mais de uma semana de treinos entre Vila Franca de Xira, Samora Correia e Rio Maior, os jovens portugueses, explicaram o que sentem.





"Estou muito contente pela oportunidade que me deram de mostrar o meu valor. Está a ser uma experiência muito positiva, uma grande aprendizagem junto de um bom plantel com grandes jogadores", vincou Dias, médio de 19 anos, em declarações ao Facebook da SAD do emblema de Vila Franca de Xira. Já Bruno Teixeira deixou antever uma diferença de realidade entre o futebol profissional e o de formação."Uma equipa profissional é outra dimensão e penso que as coisas me têm corrido bem. É sem dúvida uma grande experiência para mim mas não quero ficar por aqui", sustentou o futebolista de 18 anos.