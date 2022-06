Fábio Duarte confirmado por dois anos no Vilafranquense

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O guarda-redes Fábio Duarte, que jogava no Benfica B, é reforço do Vilafranquense, tendo assinado contrato por duas temporadas, até 2024, tal comoadiantou, anunciou esta sexta-feira o clube da Liga Sabseg, através das redes sociais.



O futebolista, de 24 anos, estava ligado ao Benfica desde 2007 e percorreu todos os escalões de formação do clube, mas nunca se estreou pela equipa principal dos encarnados.

Na formação, refira-se, conta com as conquistas de um título nacional de iniciados e dois títulos nacionais de juvenis, tendo sido, ainda, finalista da UEFA Youth League, em 2017, e somado 29 internacionalizações pelas seleções jovens de Portugal.

Nas últimas seis temporadas, alinhou pela equipa B, na qual foi opção por 28 ocasiões, sendo que, na época que findou, apenas foi utilizado por uma vez.

Segue-se agora um novo desafio na carreira do jovem guarda-redes, que é o segundo reforço do emblema ribatejano, depois da já conhecida contratação do médio Ricardo Dias, proveniente da Académica.