Fábio Duarte deixa o Benfica e vai ser reforço do Vilafranquense, segundoapurou. O guarda-redes português assinará por duas temporadas depois de findar o vínculo com o Benfica, emblema onde jogou desde sempre.O jogador, de 24 anos, cumpriu apenas um jogo oficial pela equipa B das águias na última temporada. Agora, irá dividir a baliza com Luís Ribeiro depois da saída de Adriano Facchini.Fábio Duarte tem 29 internacionalizações pelas seleções nacionais, tendo alinhado pelos sub-20.