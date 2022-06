Fábio Duarte: «O clube está a dar-me a oportunidade de poder continuar a evoluir»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Fábio Duarte foi oficializado pelo Vilafranquense para os próximos dois anos, tal como Record indicou . Este sábado, o guarda-redes internacional sub-20 português falou pela primeira vez como reforço dos ribatejanos e antecipou uma etapa de êxito em Vila Franca de Xira."O que me fez aceitar a proposta foi o facto de já conhecer o Vilafranquense e, ao fim de contas, o clube está a dar-me a oportunidade de poder continuar a evoluir. Chego aqui com prognósticos positivos para a temporada. Tudo vamos fazer para ser uma grande época e atingir todos os objetivos a que nós e o clube nos propomos", vincou em declarações transcritas no Facebook oficial da formação que será orientada por Rui Borges em 2022/23.Refira-se que Fábio Duarte, de 24 anos, colocou um ponto final na ligação de 15 anos ao Benfica.