Faleceu Carlos Alberto Carrilho, sócio número 1 do Vilafranquense

A União Desportiva Vilafranquense anunciou "com pesar" o falecimento de Carlos Alberto Carrilho, sócio n.º 1 da União Desportiva Vilafranquense, desde abril de 1957, mês da fundação do clube que resultou da fusão de quatro outros emblemas da cidade de Vila Franca de Xira."A toda a família enlutada, filhas e netos, a Comissão Administrativa endereça-lhes as mais profundas condolências", pode ler-se na nota publicada nas redes sociais.