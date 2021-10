A Federação Portuguesa de Futebol vai efetuar hoje uma vistoria ao Campo do Cevadeiro, em Vila Franca de Xira, para analisar as condições do recinto para receber a partida entre o Vilafranquense e o Real a contar para a 3ª eliminatória da Taça de Portugal.





Nos últimos dias o relvado tem efetuado um tratamento para que possa estar com todas as condições para o regresso dos ribatejanos, em competições oficiais, ao seu recinto onde em 2018/2019 confirmaram a subida aos campeonatos profissionais. Desde então, a equipa ribatejana alinhou todos os encontros no Municipal de Rio Maior, a 50 quilómetros de Vila Franca de Xira, na condição de visitante.