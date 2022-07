Fernando Paulo Ferreira: «Gostaria que na rentrée conseguíssemos lançar o concurso para o projeto do Cevadeiro»

Foi na última quarta-feira aprovada uma "alteração modificativa ao orçamento, plano plurianual de investimentos e plano de atividades e funcionamento municipal da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira". Nessa emenda aprovada com votos favoráveis de todas as forças partidárias, com a CDU a abster-se, constava a "reprogramação temporal e financeira da empreitada de obra pública" referente ao Campo do Cevadeiro, para 2023.Quanto ao tema, o presidente da autarquia, Fernando Paulo Ferreira, referiu que existem novidades e anunciou já ter existido, inclusivamente, uma reunião com o IPDJ para o efeito."Relativamente ao Campo de Futebol do Cevadeiro, os trabalhos preparatórios para o lançamento do concurso para o projeto estão já em fase final. Ontem [terça-feira] obtive informação actualizada por parte dos serviços. Foi já feita uma reunião técnica com o Instituto Português do Desporto e da Juventude que é quem tutela este tipo de equipamentos no sentido de ultimar aquelas necessidades legais para este tipo de equipamentos acautelando-as no processo. Um primeiro 'draft' do caderno de encargos estará preparado até ao fim deste mês para depois, com os serviços [municipais] de engenharia, fazer uma estimativa quanto ao valor da obra para se perceber qual é o valor do concurso para o projeto de arquitetura. Será feito. Eu diria que é um processo que, no decorrer deste verão, tecnicamente ficará concluído. Eu gostaria que logo na rentrée conseguíssemos lançar o concurso para o projeto deste equipamento que referiu", referiu o edil vilafranquense em reunião camarária, antevendo para mais novidades em setembro.

Segundo Record apurou, poderá haver uma imposição legal a travar a construção do novo Campo do Cevadeiro nos antigos terrenos da Marinha adquiridos pela autarquia em 2017. Já foi feito um destaque da parcela nos ditos terrenos para a construção do novo tribunal prometido desde 2017 e um segundo destaque impediria o loteamento para os próximos 10 anos, algo que deixa a Câmara de Vila Franca de Xira de pé atrás.



Recorde-se que em junho de 2021 foi aprovado um empréstimo de 2,65 milhões de euros com vista à requalificação do recinto que carece de obras para que ali se disputem encontros na segunda divisão do futebol nacional de caráter profissional, como a Liga Portugal o exige. Desde 2019, com a subida à 2ª Liga, que a 'casa' do Vilafranquense tem sido o Municipal de Rio Maior, a 50 quilómetros de Vila Franca de Xira.