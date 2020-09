Fernando Timbó oficializado por uma temporada

Fernando Timbó foi oficializado como reforço do Vilafranquense por uma temporada, tal como Record havia adiantado. O ex-Londrina, de 30 anos, atua como defesa-central e explicou as expectativas nesta aventura que abraça agora na Europa, onde jogará pela primeira vez na carreira que começou ao serviço do Coritiba.





"A minha adaptação tem sido muito boa. É muito importante que me adapte com facilidade ao futebol português de forma a conseguir ajudar os meus companheiros dentro de campo. Cá o ritmo de jogo e treino são diferentes do brasileiro, são bem mais rápidos", vincou o futebolista brasileiro na apresentação.Timbó terá a concorrência no eixo da defesa de Diogo Coelho, Alan Bidi, Sparagna e André Ceitil.