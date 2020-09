Fernando Timbó prepara-se para assinar pelo Vilafranquense

Fernando Timbó está perto de se tornar o próximo reforço do Vilafranquense, segundo Record apurou. A transferência apenas está agora dependente da realização de exames médicos. O defesa-central brasileiro, de 30 anos, desvinculou-se do Londrina onde esteve durante 36 dias e prepara-se para rumar ao emblema da Segunda Liga.





"Agradeço muito ao Londrina, principalmente pelo entendimento quanto ao que essa oportunidade significa para mim agora. Decidi pela saída porque a proposta foi muito importante para dar sequência à minha carreira. Fui bem tratado por todos e com certeza voltaria para cá, caso um dia surja uma nova oportunidade", vincou o esquerdino ao site do agora ex-clube, depois de não ter cumprido qualquer jogo ao serviço do Londrina.Esta será a primeira aventura do jogador formado no Coritiba no continente europeu depois de, na América, ter passado pelos Estados Unidos (Austin Aztex e Orlando City) e Canadá (Ottawa Fury). No Brasil representou ainda Paraná, Paysandu e JMalucelli.