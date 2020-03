Filipe Brigues: «Nesta fase é importante mantermo-nos ocupados e equilibrados»

Filipe Brigues lançou um repto à população portuguesa. O lateral-direito do Vilafranquense, de 29 anos, explicou como tem sido o seu quotidiano vincando a importância de não se propogar o contágio do novo coronavírus





"O exercício físico tem sido uma das ocupações dos meus dias, é muito importante mantermo-nos ativos. Aproveito também para manter a leitura em dia, ver alguns e filmes e algumas séries porque são coisas que nem sempre temos tempo para fazer durante a semana, na nossa vida quotidiana. Nesta fase é importante mantermo-nos ocupados e equilibrados. Mais importante ainda é ficarmos em casa, seguirmos as indicações da Direção Geral da Saúde e da Organização Mundial da Saúde para que em breve possamos voltar à nossa vida normal. Até lá, sejam responsáveis e fiquem em casa. Muita saúde para todos", vincou o jogador através de um vídeo publicado no Facebook oficial do Vilafranquense.