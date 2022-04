Filipe Gouveia: «A haver um vencedor, acho que tinha de ser o Vilafranquense»

Filipe Gouveia analisou as incidências do empate (1-1) alcançado no campo do Feirense num encontro em que o Vilafranquense dispôs de várias ocasiões para fazer o 0-2 após chegar à frente do marcador."A justiça no futebol vale o que vale. Fizemos uma grande primeira parte, em que a equipa do Feirense não fez um único remate à nossa baliza. Não me lembro. Além do golo, tivemos uma oportunidade junto do guarda-redes em que chutámos por cima. Tivemos mais duas em que poderíamos ter decidido melhor, falhou a tomada de decisão. Na segunda parte, sabíamos que o Feirense ia expôr-se e procurar o empate, como boa equipa que é. Poderíamos também ter chegado ao segundo golo em uma ou outra transição, mas, infelizmente, não aconteceu. Fizemos um grande jogo. Quero dar os parabéns aos meus jogadores. Começa a ser um hábito dar os parabéns, mas desde a minha chegada que têm sido fantásticos. Aqui, perante um adversário bem orientado, uma equipa que luta pela subida de divisão, fizemos um jogo fantástico. A haver um vencedor, acho que tinha de ser o Vilafranquense pelas oportunidades que criou, mas não concretizou. Fizemos um golo, o Feirense fez um. Jogámos numa casa difícil, um adversário fortíssimo, em que reforço os parabéns aos meus jogadores, que fizeram um grande jogo. Agradeço aos adeptos de Vila Franca de Xira que se deslocaram aqui para dar o seu apoio", reiterou o técnico dos ribatejanos no final do encontro em conferência de imprensa.