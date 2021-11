Filipe Gouveia: «A nossa equipa aqui ou ali comete infantilidades»

Filipe Gouveia condenou os erros do Vilafranquense pelo facto de os ribatejanos não terem conseguido amealhar os três pontos frente ao Estrela da Amadora (2-2) no Estádio Municipal de Rio Maior, casa emprestada da equipa de Vila Franca de Xira."Entrámos bem no jogo. A primeira parte foi boa da nossa parte. Estivemos algo intranquilos aqui ou ali não entendo muitas vezes porquê. Fizemos uma primeira parte boa. O adversário marcou primeiro, nós reagimos. Tentámos modificar e alterar algumas situações ao intervalo que estavam menos bem. Melhorámos só que a nossa equipa aqui ou ali comete infantilidades que não podem acontecer como o lance do 1-2. Já o lance do primeiro golo foi muito consentido", referiu em declarações à Sport TV."Temos jogadores que vieram de escalões mais baixos. No caso do 1-2, o Sangaré deixa a bola sair pela linha lateral quando pode tirar a bola e tirar a bola para longe da nossa baliza. O adversário ficou com a bola e deu golo. São estes pequenos pormenores que fazem a diferença. Na semana passada estivemos muito bem num campo difícil. Esta semana também estivemos bem só que nos pequenos pormenores o adversário tem conseguido marcar. Não por mérito do adversário mas por demérito nosso. Estamos a melhorar e vamos melhorar. Esta semana não foi possível ganhar mas pontuámos. Na 2ª Liga é assim. Somámos um ponto e agora é descansar e pensar no jogo da Taça de Portugal."