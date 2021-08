Filipe Gouveia apresentado no Vilafranquense e aponta a um "campeonato tranquilo"

Filipe Gouveia foi esta terça-feira anunciado como treinador do Vilafranquense e afirma que o objetivo é garantir a permanência na Liga SABSEG com um "campeonato tranquilo", esperando retribuir a confiança da direção com "trabalho e profissionalismo".

"Relativamente ao plantel, vamos acreditar nos que cá estão e é com esses que vamos à luta", disse o técnico, adiantando que até 31 de agosto, data do encerramento do mercado de transferências, vai analisar se "entrará mais algum jogador ou não".

O Vilafranquense ocupa a 18.ª e última posição da Liga SABSEG, com apenas um ponto em três partidas, porém, Filipe Gouveia assevera que o objetivo passa por "lutar jogo a jogo pelos três pontos".

Sobre o regresso a um clube português, o antigo médio, de 48 anos, afirma que é um sentimento especial.

"Foram dois anos na Arábia Saudita, num contexto complicado, numa cultura difícil, mas estou contente por ter aceitado este desafio de levar o Vilafranquense o mais longe possível", descreveu, garantindo que regressa "mais experiente".

O treinador, que substitui Carlos Pinto no comando técnico, assinou contrato por uma temporada e vai estrear-se no banco de suplentes dos unionistas, no próximo domingo, na visita ao Mafra, a contar para a quarta jornada do campeonato.